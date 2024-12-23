Мизенков Ипатий Васильев
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Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мизенков Ипатий Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3441
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 167
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын Мизенкова Василия Родионова [4]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1834
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 631об-632
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 167
01 | Мизенков Филипп Николаев: 54 / - | крестьянин - глава
02 | Мизенков Родион Филиппов: 36 / - | крестьянин - сын Мизенкова Филиппа Николаева [1]
03 | Мизенкова Евдокия Герасимова: - / 54 | крестьянка - жена Мизенкова Родиона Филиппова [2]
04 | Мизенков Василий Родионов: 14 / 32 | крестьянин - сын Мизенкова Родиона Филиппова [2]
05 | Мизенкова Анна Иванова: - / 32 | крестьянка - жена Мизенкова Василия Родионова [4]
06 | Мизенков Василий Васильев: - / 11,5 | крестьянин - сын Мизенкова Василия Родионова [4]
07 | Мизенков Степан Васильев: - / 4,5 | крестьянин - сын Мизенкова Василия Родионова [4]
08 | Мизенков Яков Васильев: - / 2,5 | крестьянин - сын Мизенкова Василия Родионова [4]
09 | Мизенков Ипатий Васильев: - / 0 | крестьянин - сын Мизенкова Василия Родионова [4]
10 | Мизенков Иван Родионов: 6 / 24 | крестьянин - сын Мизенкова Родиона Филиппова [2]
11 | Мизенкова Аксинья: - / 24 | крестьянка - жена Мизенкова Ивана Родионова [10]
12 | Мизенков Федор Филиппов: 16 / - | крестьянин - брат Мизенкова Родиона Филиппова [2]
13 | Мизенков Александр Тимофеев: 2,5 / - | крестьянин - племянник Мизенкова Родиона Филиппова [2]
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