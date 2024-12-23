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Мизенков Филипп Николаев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мизенков Филипп Николаев
Пол
муж
Номер записи
3433
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
167
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
54
Причина выбытия
умер
Год убытия
1823
Год рождения вычисленный
1762
Год смерти
1823
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 631об-632
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 167
01 | Мизенков Филипп Николаев: 54 / - | крестьянин - глава
02 | Мизенков Родион Филиппов: 36 / - | крестьянин - сын Мизенкова Филиппа Николаева [1]
03 | Мизенкова Евдокия Герасимова: - / 54 | крестьянка - жена Мизенкова Родиона Филиппова [2]
04 | Мизенков Василий Родионов: 14 / 32 | крестьянин - сын Мизенкова Родиона Филиппова [2]
05 | Мизенкова Анна Иванова: - / 32 | крестьянка - жена Мизенкова Василия Родионова [4]
06 | Мизенков Василий Васильев: - / 11,5 | крестьянин - сын Мизенкова Василия Родионова [4]
07 | Мизенков Степан Васильев: - / 4,5 | крестьянин - сын Мизенкова Василия Родионова [4]
08 | Мизенков Яков Васильев: - / 2,5 | крестьянин - сын Мизенкова Василия Родионова [4]
09 | Мизенков Ипатий Васильев: - / 0 | крестьянин - сын Мизенкова Василия Родионова [4]
10 | Мизенков Иван Родионов: 6 / 24 | крестьянин - сын Мизенкова Родиона Филиппова [2]
11 | Мизенкова Аксинья: - / 24 | крестьянка - жена Мизенкова Ивана Родионова [10]
12 | Мизенков Федор Филиппов: 16 / - | крестьянин - брат Мизенкова Родиона Филиппова [2]
13 | Мизенков Александр Тимофеев: 2,5 / - | крестьянин - племянник Мизенкова Родиона Филиппова [2]
Комментарий наборщика
В ревизиях 1816 г. (ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.75об-76: двор №200) и 1858 г. (ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.371об-372: двор №160) у этого семейства фамилия Ящинков. Наиболее вероятно, что в текущей ревизии имеет место ошибка при переписывании.
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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