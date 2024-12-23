Рябичев Николай Кузьмин
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Рябичев Николай Кузьмин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3432
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 166
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- сын Рябичева Кузьмы Андреева [2]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1818
- Возраст по текущей РС
- 15,5
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 631об-632
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 166
01 | Рябичев Андрей Алексеев: 64 / - | крестьянин - глава
02 | Рябичев Кузьма Андреев: 41 / 59 | крестьянин - сын Рябичева Андрея Алексеева [1]
03 | Рябичева Пелагея Тимофеева: - / 53 | крестьянка - жена Рябичева Кузьмы Андреева [2]
04 | Рябичева Прасковья Кузьмина: - / 21 | крестьянка - дочь Рябичева Кузьмы Андреева [2]
05 | Рябичев Ефим Кузьмин: 16 / 34 | крестьянин - сын Рябичева Кузьмы Андреева [2]
06 | Рябичева Варвара Ефимова: - / 11 | крестьянка - дочь Рябичева Ефима Кузьмина [5]
07 | Рябичев Ерофей Кузьмин: 13 / 31 | крестьянин - сын Рябичева Кузьмы Андреева [2]
08 | Рябичева Ирина: - / 28 | крестьянка - жена Рябичева Ерофея Кузьмина [7]
09 | Рябичев Галактион Ерофеев: - / 1,5 | крестьянин - сын Рябичева Ерофея Кузьмина [7]
10 | Рябичев Григорий Кузьмин: 10 / - | крестьянин - сын Рябичева Кузьмы Андреева [2]
11 | Рябичев Евсей Кузьмин: 1 / 19 | крестьянин - сын Рябичева Кузьмы Андреева [2]
12 | Рябичев Николай Кузьмин: - / 15,5 | крестьянин - сын Рябичева Кузьмы Андреева [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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