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Рябичев Андрей Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Рябичев Андрей Алексеев
Пол
муж
Номер записи
3421
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
166
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
64
Причина выбытия
умер
Год убытия
1824
Год рождения вычисленный
1752
Год смерти
1824
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 631об-632
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 166
01 | Рябичев Андрей Алексеев: 64 / - | крестьянин - глава
02 | Рябичев Кузьма Андреев: 41 / 59 | крестьянин - сын Рябичева Андрея Алексеева [1]
03 | Рябичева Пелагея Тимофеева: - / 53 | крестьянка - жена Рябичева Кузьмы Андреева [2]
04 | Рябичева Прасковья Кузьмина: - / 21 | крестьянка - дочь Рябичева Кузьмы Андреева [2]
05 | Рябичев Ефим Кузьмин: 16 / 34 | крестьянин - сын Рябичева Кузьмы Андреева [2]
06 | Рябичева Варвара Ефимова: - / 11 | крестьянка - дочь Рябичева Ефима Кузьмина [5]
07 | Рябичев Ерофей Кузьмин: 13 / 31 | крестьянин - сын Рябичева Кузьмы Андреева [2]
08 | Рябичева Ирина: - / 28 | крестьянка - жена Рябичева Ерофея Кузьмина [7]
09 | Рябичев Галактион Ерофеев: - / 1,5 | крестьянин - сын Рябичева Ерофея Кузьмина [7]
10 | Рябичев Григорий Кузьмин: 10 / - | крестьянин - сын Рябичева Кузьмы Андреева [2]
11 | Рябичев Евсей Кузьмин: 1 / 19 | крестьянин - сын Рябичева Кузьмы Андреева [2]
12 | Рябичев Николай Кузьмин: - / 15,5 | крестьянин - сын Рябичева Кузьмы Андреева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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