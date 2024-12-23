Железняков Андрей Дмитриев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Железняков Андрей Дмитриев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3418
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 165
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- сын Железнякова Дмитрия Яковлева [4]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1832
- Возраст по текущей РС
- 1,5
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 630об-631
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 165
01 | Железняков Яков Васильев: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Железняков Никита Дормидонтов: 3 / 21 | крестьянин - внук Железнякова Якова Васильева [1]
03 | Железнякова Софья: - / 23 | крестьянка - жена Железнякова Никиты Дормидонтова [2]
04 | Железняков Дмитрий Яковлев: 20,5 / 38,5 | крестьянин - сын Железнякова Якова Васильева [1]
05 | Железнякова Домна Артемьева: - / 40 | крестьянка - жена Железнякова Дмитрия Яковлева [4]
06 | Железнякова Анна Дмитриева: - / 10 | крестьянка - дочь Железнякова Дмитрия Яковлева [4]
07 | Железнякова Анна Дмитриева: - / 8 | крестьянка - дочь Железнякова Дмитрия Яковлева [4]
08 | Железняков Кузьма Дмитриев: 1 / 19 | крестьянин - сын Железнякова Дмитрия Яковлева [4]
09 | Железнякова Тарас Архипов: 0 / 18 | крестьянин - пасынок Железнякова Дмитрия Яковлева [4]
10 | Железняков Андрей Дмитриев: - / 1,5 | крестьянин - сын Железнякова Дмитрия Яковлева [4]
11 | Железняков Ефрем Яковлев: 18 / 36 | крестьянин - сын Железнякова Якова Васильева [1]
12 | Железнякова Прасковья Филиппова: - / 38 | крестьянка - жена Железнякова Ефрема Яковлева [11]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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