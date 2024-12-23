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Железняков Яков Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железняков Яков Васильев
Пол
муж
Номер записи
3409
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
165
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
48
Причина выбытия
умер
Год убытия
1820
Год рождения вычисленный
1768
Год смерти
1820
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 630об-631
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 165
01 | Железняков Яков Васильев: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Железняков Никита Дормидонтов: 3 / 21 | крестьянин - внук Железнякова Якова Васильева [1]
03 | Железнякова Софья: - / 23 | крестьянка - жена Железнякова Никиты Дормидонтова [2]
04 | Железняков Дмитрий Яковлев: 20,5 / 38,5 | крестьянин - сын Железнякова Якова Васильева [1]
05 | Железнякова Домна Артемьева: - / 40 | крестьянка - жена Железнякова Дмитрия Яковлева [4]
06 | Железнякова Анна Дмитриева: - / 10 | крестьянка - дочь Железнякова Дмитрия Яковлева [4]
07 | Железнякова Анна Дмитриева: - / 8 | крестьянка - дочь Железнякова Дмитрия Яковлева [4]
08 | Железняков Кузьма Дмитриев: 1 / 19 | крестьянин - сын Железнякова Дмитрия Яковлева [4]
09 | Железнякова Тарас Архипов: 0 / 18 | крестьянин - пасынок Железнякова Дмитрия Яковлева [4]
10 | Железняков Андрей Дмитриев: - / 1,5 | крестьянин - сын Железнякова Дмитрия Яковлева [4]
11 | Железняков Ефрем Яковлев: 18 / 36 | крестьянин - сын Железнякова Якова Васильева [1]
12 | Железнякова Прасковья Филиппова: - / 38 | крестьянка - жена Железнякова Ефрема Яковлева [11]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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