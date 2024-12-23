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Железнякова Ирина Семенова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железнякова Ирина Семенова
Пол
жен
Номер записи
3407
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
164
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Железнякова Семена Петрова [5]
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1831
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 630об-631
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 164
01 | Железняков Харлампий Григорьев: 43 / 61 | крестьянин - глава
02 | Железнякова Ксения Абрамова: - / 52 | крестьянка - жена Железнякова Харлампия Иванова [1]
03 | Железнякова Евдокия Петрова: - / 19,5 | крестьянка - племянница Железнякова Харлампия Иванова [1]
04 | Железняков Иван Петров: 12 / - | крестьянин - племянник Железнякова Харлампия Иванова [1]
05 | Железняков Семен Петров: 4 / 22 | крестьянин - племянник Железнякова Харлампия Иванова [1]
06 | Железнякова Евпраксия: - / 24 | крестьянка - жена Железнякова Семена Петрова [5]
07 | Железнякова Ирина Семенова: - / 3 | крестьянка - дочь Железнякова Семена Петрова [5]
08 | Железнякова Устиния Семенова: - / 1 | крестьянка - дочь Железнякова Семена Петрова [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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