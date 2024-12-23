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Железняков Харлампий Григорьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железняков Харлампий Григорьев
Пол
муж
Номер записи
3401
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
164
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
43
Возраст по текущей РС
61
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 630об-631
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 164
01 | Железняков Харлампий Григорьев: 43 / 61 | крестьянин - глава
02 | Железнякова Ксения Абрамова: - / 52 | крестьянка - жена Железнякова Харлампия Иванова [1]
03 | Железнякова Евдокия Петрова: - / 19,5 | крестьянка - племянница Железнякова Харлампия Иванова [1]
04 | Железняков Иван Петров: 12 / - | крестьянин - племянник Железнякова Харлампия Иванова [1]
05 | Железняков Семен Петров: 4 / 22 | крестьянин - племянник Железнякова Харлампия Иванова [1]
06 | Железнякова Евпраксия: - / 24 | крестьянка - жена Железнякова Семена Петрова [5]
07 | Железнякова Ирина Семенова: - / 3 | крестьянка - дочь Железнякова Семена Петрова [5]
08 | Железнякова Устиния Семенова: - / 1 | крестьянка - дочь Железнякова Семена Петрова [5]
Комментарий наборщика
В ревизии 1850 г. имя Варлам (см. ЦАНО ф.60 оп.239А д.1694 л.674об-675).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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