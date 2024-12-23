Ожорина Мария Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Ожорина Мария Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3396
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 163
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена Ожорина Василия Степанова [2]
- Возраст по текущей РС
- 45
- Год рождения вычисленный
- 1789
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 630об-631
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 163
01 | Ожорин Степан Григорьев: 53 / - | крестьянин - глава
02 | Ожорин Василий Степанов: 29 / 47 | крестьянин - сын Ожорина Степана Григорьева [1]
03 | Ожорина Мария Иванова: - / 45 | крестьянка - жена Ожорина Василия Степанова [2]
04 | Ожорина Матрена Васильева: - / 22 | крестьянка - дочь Ожорина Василия Степанова [2]
05 | Ожорина Евдокия Васильева: - / 10 | крестьянка - дочь Ожорина Василия Степанова [2]
06 | Ожорин Дмитрий Васильев: - / 14,5 | крестьянин - сын Ожорина Василия Степанова [2]
07 | Ожорин Гавриил Васильев: - / 9,5 | крестьянин - сын Ожорина Василия Степанова [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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