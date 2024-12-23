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Ожорин Степан Григорьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ожорин Степан Григорьев
Пол
муж
Номер записи
3394
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
163
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
53
Причина выбытия
умер
Год убытия
1820
Год рождения вычисленный
1763
Год смерти
1820
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 630об-631
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 163
01 | Ожорин Степан Григорьев: 53 / - | крестьянин - глава
02 | Ожорин Василий Степанов: 29 / 47 | крестьянин - сын Ожорина Степана Григорьева [1]
03 | Ожорина Мария Иванова: - / 45 | крестьянка - жена Ожорина Василия Степанова [2]
04 | Ожорина Матрена Васильева: - / 22 | крестьянка - дочь Ожорина Василия Степанова [2]
05 | Ожорина Евдокия Васильева: - / 10 | крестьянка - дочь Ожорина Василия Степанова [2]
06 | Ожорин Дмитрий Васильев: - / 14,5 | крестьянин - сын Ожорина Василия Степанова [2]
07 | Ожорин Гавриил Васильев: - / 9,5 | крестьянин - сын Ожорина Василия Степанова [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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