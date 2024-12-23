Шашков Александр Павлов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Шашков Александр Павлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3388
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 162
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Шашкова Павла Степанова [2]
- Возраст по прошлой РС
- 1,5
- Возраст по текущей РС
- 19,5
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 629об-630
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 162
01 | Шашков Иван Иванов: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Шашков Павел Степанов: 22 / - | крестьянин - племянник Шашкова Ивана Иванова [1]
03 | Шашкова Наталья Иванова: - / 48 | крестьянка - жена Шашкова Ивана Иванова [1]
04 | Шашкова Степанида Андреева: - / 39 | крестьянка - жена Шашкова Павла Степанова [2]
05 | Шашкова Пелагея Павлова: - / 8 | крестьянка - дочь Шашкова Павла Степанова [2]
06 | Шашков Александр Павлов: 1,5 / 19,5 | крестьянин - сын Шашкова Павла Степанова [2]
07 | Шашков Ефим Павлов: - / 13,5 | крестьянин - сын Шашкова Павла Степанова [2]
08 | Шашкова Агрипина Карпова: - / 22 | крестьянка - жена Шашкова Александра Павлова [6]
09 | Шашков Иона Степанов: 12 / 30 | крестьянин - племянник Шашкова Ивана Иванова [1]
10 | Шашкова Екатерина Тимофеева: - / 33 | крестьянка - жена Шашкова Ионы Степанова [9]
11 | Шашков Иван Ионов: - / 2,5 | крестьянин - сын Шашкова Ионы Степанова [9]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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