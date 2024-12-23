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Шашкова Пелагея Павлова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Шашкова Пелагея Павлова
Пол
жен
Номер записи
3387
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
162
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Шашкова Павла Степанова [2]
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1826
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 629об-630
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 162
01 | Шашков Иван Иванов: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Шашков Павел Степанов: 22 / - | крестьянин - племянник Шашкова Ивана Иванова [1]
03 | Шашкова Наталья Иванова: - / 48 | крестьянка - жена Шашкова Ивана Иванова [1]
04 | Шашкова Степанида Андреева: - / 39 | крестьянка - жена Шашкова Павла Степанова [2]
05 | Шашкова Пелагея Павлова: - / 8 | крестьянка - дочь Шашкова Павла Степанова [2]
06 | Шашков Александр Павлов: 1,5 / 19,5 | крестьянин - сын Шашкова Павла Степанова [2]
07 | Шашков Ефим Павлов: - / 13,5 | крестьянин - сын Шашкова Павла Степанова [2]
08 | Шашкова Агрипина Карпова: - / 22 | крестьянка - жена Шашкова Александра Павлова [6]
09 | Шашков Иона Степанов: 12 / 30 | крестьянин - племянник Шашкова Ивана Иванова [1]
10 | Шашкова Екатерина Тимофеева: - / 33 | крестьянка - жена Шашкова Ионы Степанова [9]
11 | Шашков Иван Ионов: - / 2,5 | крестьянин - сын Шашкова Ионы Степанова [9]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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