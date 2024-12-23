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Шашков Иван Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Шашков Иван Иванов
Пол
муж
Номер записи
3383
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
162
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
32
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 629об-630
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 162
01 | Шашков Иван Иванов: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Шашков Павел Степанов: 22 / - | крестьянин - племянник Шашкова Ивана Иванова [1]
03 | Шашкова Наталья Иванова: - / 48 | крестьянка - жена Шашкова Ивана Иванова [1]
04 | Шашкова Степанида Андреева: - / 39 | крестьянка - жена Шашкова Павла Степанова [2]
05 | Шашкова Пелагея Павлова: - / 8 | крестьянка - дочь Шашкова Павла Степанова [2]
06 | Шашков Александр Павлов: 1,5 / 19,5 | крестьянин - сын Шашкова Павла Степанова [2]
07 | Шашков Ефим Павлов: - / 13,5 | крестьянин - сын Шашкова Павла Степанова [2]
08 | Шашкова Агрипина Карпова: - / 22 | крестьянка - жена Шашкова Александра Павлова [6]
09 | Шашков Иона Степанов: 12 / 30 | крестьянин - племянник Шашкова Ивана Иванова [1]
10 | Шашкова Екатерина Тимофеева: - / 33 | крестьянка - жена Шашкова Ионы Степанова [9]
11 | Шашков Иван Ионов: - / 2,5 | крестьянин - сын Шашкова Ионы Степанова [9]
Комментарий наборщика
В документе записан без фамилии. В ревизии 1816 г. записан во дворе Василия Иванова Шишонкова (он же Шашков): см. двор №189 в ревизии 1816 г. и двор №161 в текущей ревизии.
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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