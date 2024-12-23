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Шашков Василий Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Шашков Василий Иванов
Пол
муж
Номер записи
3381
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
161
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
36
Причина выбытия
умер
Год убытия
1829
Год рождения вычисленный
1780
Год смерти
1829
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 629об-630
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 161
01 | Шашков Василий Иванов: 36 / - | крестьянин - глава
02 | Шашкова Евдокия Михайлова: - / 54 | крестьянка - жена Шашкова Василия Иванова [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 года фамилия Шишонков (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.71об-72: двор №189).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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