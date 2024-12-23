Кабанов Семен Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Кабанов Семен Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3379
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 160
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Кабанова Ивана Никитина [2]
- Возраст по прошлой РС
- 2,5
- Причина выбытия
- бежал
- Год убытия
- 1832
- Год рождения вычисленный
- 1813
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 629об-630
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 160
01 | Кабанов Семен Иванов: 46 / 64 | крестьянин - глава
02 | Кабанов Иван Никитин: 27 / 45 | крестьянин - зять Кабанова Семена Иванова [1]
03 | Кабанова Матрена Семенова: - / 38 | крестьянка - жена Кабанова Ивана Никитина [2]
04 | Кабанова Неонила Иванова: - / 16 | крестьянка - дочь Кабанова Ивана Никитина [2]
05 | Кабанова Евдокия Иванова: - / 14 | крестьянка - дочь Кабанова Ивана Никитина [2]
06 | Кабанов Семен Иванов: 2,5 / - | крестьянин - сын Кабанова Ивана Никитина [2]
07 | Кабанов Степан Иванов: - / 2,5 | крестьянин - сын Кабанова Ивана Никитина [2]
- Дополнительная информация в записи
- Сын от первой жены.
- Комментарий наборщика
- в графе "ныне на лицо" приписка: "причислен в 18…", последние две цифры года не ясны, текст уходит в переплет.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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