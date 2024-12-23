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Кабанов Семен Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кабанов Семен Иванов
Пол
муж
Номер записи
3374
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
160
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
46
Возраст по текущей РС
64
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 629об-630
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 160
01 | Кабанов Семен Иванов: 46 / 64 | крестьянин - глава
02 | Кабанов Иван Никитин: 27 / 45 | крестьянин - зять Кабанова Семена Иванова [1]
03 | Кабанова Матрена Семенова: - / 38 | крестьянка - жена Кабанова Ивана Никитина [2]
04 | Кабанова Неонила Иванова: - / 16 | крестьянка - дочь Кабанова Ивана Никитина [2]
05 | Кабанова Евдокия Иванова: - / 14 | крестьянка - дочь Кабанова Ивана Никитина [2]
06 | Кабанов Семен Иванов: 2,5 / - | крестьянин - сын Кабанова Ивана Никитина [2]
07 | Кабанов Степан Иванов: - / 2,5 | крестьянин - сын Кабанова Ивана Никитина [2]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 года фамилия Кабашкин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.71об-72: двор №188). Записан бездетным. Уточнить.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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