Орлова Прасковья Петрова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Орлова Прасковья Петрова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3370
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 159
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- жена Орлова Емельяна Никитина [9]
- Возраст по текущей РС
- 36
- Год рождения вычисленный
- 1798
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 629об-630
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 159
01 | Орлов Никита Яковлев: 49 / 61 | крестьянин - глава
02 | Орлов Марк Никитин: 24 / - | крестьянин - сын Орлова Марка Никитина [1]
03 | Орлов Александр Никитин: 17 / 35 | крестьянин - сын Орлова Марка Никитина [1]
04 | Орлова Анастасия Степанова: - / 36 | крестьянка - жена Орлова Александра Никитина [3]
05 | Орлова Татьяна Александрова: - / 19 | крестьянка - дочь Орлова Александра Никитина [3]
06 | Орлова Прасковья Александрова: - / 1 | крестьянка - дочь Орлова Александра Никитина [3]
07 | Орлов Осип Александров: - / 17,5 | крестьянин - сын Орлова Александра Никитина [3]
08 | Орлов Нестор Александров: - / 5,5 | крестьянин - сын Орлова Александра Никитина [3]
09 | Орлов Емельян Никитин: 15 / 33 | крестьянин - сын Орлова Марка Никитина [1]
10 | Орлова Прасковья Петрова: - / 36 | крестьянка - жена Орлова Емельяна Никитина [9]
11 | Орлова Анастасия Емельянова: - / 6 | крестьянка - дочь Орлова Емельяна Никитина [9]
12 | Орлов Осип Емельянов: - / 0,5 | крестьянин - сын Орлова Емельяна Никитина [9]
13 | Орлов Моисей Фаддеев: 2,5 / 20,5 | крестьянин - внук Орлова Никиты Яковлева [1]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано. Уточнено по исповедной росписи 1825 года )ЦАНО ф.570 оп.559А д.959 л.926).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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