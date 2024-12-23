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Орлов Емельян Никитин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Орлов Емельян Никитин
Пол
муж
Номер записи
3369
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
159
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Орлова Марка Никитина [1]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 629об-630
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 159
01 | Орлов Никита Яковлев: 49 / 61 | крестьянин - глава
02 | Орлов Марк Никитин: 24 / - | крестьянин - сын Орлова Марка Никитина [1]
03 | Орлов Александр Никитин: 17 / 35 | крестьянин - сын Орлова Марка Никитина [1]
04 | Орлова Анастасия Степанова: - / 36 | крестьянка - жена Орлова Александра Никитина [3]
05 | Орлова Татьяна Александрова: - / 19 | крестьянка - дочь Орлова Александра Никитина [3]
06 | Орлова Прасковья Александрова: - / 1 | крестьянка - дочь Орлова Александра Никитина [3]
07 | Орлов Осип Александров: - / 17,5 | крестьянин - сын Орлова Александра Никитина [3]
08 | Орлов Нестор Александров: - / 5,5 | крестьянин - сын Орлова Александра Никитина [3]
09 | Орлов Емельян Никитин: 15 / 33 | крестьянин - сын Орлова Марка Никитина [1]
10 | Орлова Прасковья Петрова: - / 36 | крестьянка - жена Орлова Емельяна Никитина [9]
11 | Орлова Анастасия Емельянова: - / 6 | крестьянка - дочь Орлова Емельяна Никитина [9]
12 | Орлов Осип Емельянов: - / 0,5 | крестьянин - сын Орлова Емельяна Никитина [9]
13 | Орлов Моисей Фаддеев: 2,5 / 20,5 | крестьянин - внук Орлова Никиты Яковлева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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