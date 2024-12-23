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Бакалин Максим Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Бакалин Максим Васильев
Пол
муж
Номер записи
3358
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
158
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
44
Возраст по текущей РС
62
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 628об-629
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 158
01 | Бакалин Максим Васильев: 44 / 62 | крестьянин - глава
02 | Бакалина Анастасия: - / 39 | крестьянка - жена Бакалина Максима Васильева [1]
03 | Бакалин Николай Максимов: - / 10,5 | крестьянин - сын Бакалина Максима Васильева [1]
Комментарий наборщика
В документе фамилия написана через "О": Бокалин. Здесь она приведена в соответствие с написанием в ревизии 1858 г. и в метрических книгах Покровской церкви с. Елфимова (Бакалин).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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