Тюрина Васса
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Тюрина Васса
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3350
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 157
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- жена Тюрина Акима Маркелова [8]
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1804
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 628об-629
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 157
01 | Тюрин Маркел Михайлов: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Тюрина Ирина Петрова: - / 52 | крестьянка - жена Тюрина Маркела Михайлова [1]
03 | Тюрин Наум Маркелов: 17 / 35 | крестьянин - сын Тюрина Маркела Михайлова [1]
04 | Тюрина Евфимия Сергеева: - / 19 | крестьянка - жена Тюрина Наума Маркелова [3]
05 | Тюрина Агафья Наумова: - / 15 | крестьянка - дочь Тюрина Наума Маркелова [3]
06 | Тюрина Мелания Наумова: - / 13 | крестьянка - дочь Тюрина Наума Маркелова [3]
07 | Тюрин Макар Наумов: - / 6,5 | крестьянин - сын Тюрина Наума Маркелова [3]
08 | Тюрин Аким Маркелов: 9 / 27 | крестьянин - сын Тюрина Маркела Михайлова [1]
09 | Тюрина Васса: - / 30 | крестьянка - жена Тюрина Акима Маркелова [8]
10 | Тюрин Яков Акимов: - / 5,5 | крестьянин - сын Тюрина Акима Маркелова [8]
11 | Тюрина Анна Акимова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Тюрина Акима Маркелова [8]
12 | Тюрин Трофим Михайлов: 47 / - | крестьянин - брат Тюрина Маркела Михайлова [1]
13 | Тюрин Петр Маркелов: - / 15,5 | крестьянин - внук Тюрина Трофима Михайлова [12]
14 | Тюрин Федор Маркелов: - / 12,5 | крестьянин - внук Тюрина Трофима Михайлова [12]
15 | Тюрина Матрена Маркелова: - / 16 | крестьянка - внучка Тюрина Трофима Михайлова [12]
16 | Тюрина Прасковья Маркелова: - / 6,5 | крестьянка - внучка Тюрина Трофима Михайлова [12]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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