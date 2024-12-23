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Тюрин Наум Маркелов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Тюрин Наум Маркелов
Пол
муж
Номер записи
3344
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
157
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Тюрина Маркела Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 628об-629
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 157
01 | Тюрин Маркел Михайлов: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Тюрина Ирина Петрова: - / 52 | крестьянка - жена Тюрина Маркела Михайлова [1]
03 | Тюрин Наум Маркелов: 17 / 35 | крестьянин - сын Тюрина Маркела Михайлова [1]
04 | Тюрина Евфимия Сергеева: - / 19 | крестьянка - жена Тюрина Наума Маркелова [3]
05 | Тюрина Агафья Наумова: - / 15 | крестьянка - дочь Тюрина Наума Маркелова [3]
06 | Тюрина Мелания Наумова: - / 13 | крестьянка - дочь Тюрина Наума Маркелова [3]
07 | Тюрин Макар Наумов: - / 6,5 | крестьянин - сын Тюрина Наума Маркелова [3]
08 | Тюрин Аким Маркелов: 9 / 27 | крестьянин - сын Тюрина Маркела Михайлова [1]
09 | Тюрина Васса: - / 30 | крестьянка - жена Тюрина Акима Маркелова [8]
10 | Тюрин Яков Акимов: - / 5,5 | крестьянин - сын Тюрина Акима Маркелова [8]
11 | Тюрина Анна Акимова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Тюрина Акима Маркелова [8]
12 | Тюрин Трофим Михайлов: 47 / - | крестьянин - брат Тюрина Маркела Михайлова [1]
13 | Тюрин Петр Маркелов: - / 15,5 | крестьянин - внук Тюрина Трофима Михайлова [12]
14 | Тюрин Федор Маркелов: - / 12,5 | крестьянин - внук Тюрина Трофима Михайлова [12]
15 | Тюрина Матрена Маркелова: - / 16 | крестьянка - внучка Тюрина Трофима Михайлова [12]
16 | Тюрина Прасковья Маркелова: - / 6,5 | крестьянка - внучка Тюрина Трофима Михайлова [12]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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