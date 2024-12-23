Козлова Синклитикия Родионова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Козлова Синклитикия Родионова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3331
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 156
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Козлова Родиона Ларионова [3]
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1820
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 627об-628
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 156
01 | Козлов Ларион Михайлов: 52 / 70 | крестьянин - глава
02 | Козлова Агрипина Ильина: - / 60 | крестьянка - жена Козлова Лариона Михайлова [1]
03 | Козлов Родион Ларионов: 32 / 50 | крестьянин - сын Козлова Лариона Михайлова [1]
04 | Козлова Агафья Михайлова: - / 52 | крестьянка - жена Козлова Родиона Ларионова [3]
05 | Козлова Ксения Родионова: - / 22 | крестьянка - дочь Козлова Родиона Ларионова [3]
06 | Козлова Дарья Родионова: - / 19,5 | крестьянка - дочь Козлова Родиона Ларионова [3]
07 | Козлова Синклитикия Родионова: - / 14 | крестьянка - дочь Козлова Родиона Ларионова [3]
08 | Козлов Семен Родионов: 19 / - | крестьянин - сын Козлова Родиона Ларионова [3]
09 | Козлова Анна Семенова: - / 12 | крестьянка - дочь Козлова Семена Родионова [8]
10 | Козлова Варвара Семенова: - / 2,5 | крестьянка - дочь Козлова Семена Родионова [8]
11 | Козлов Иван Семенов: - / 9,5 | крестьянин - сын Козлова Семена Родионова [8]
12 | Козлов Гавриил Родионов: 9 / 27 | крестьянин - сын Козлова Родиона Ларионова [3]
13 | Козлова Анна Корнеева: - / 30 | крестьянка - жена Козлова Гаврилы Родионова [12]
14 | Козлов Филипп Гаврилов: - / 4,5 | крестьянин - сын Козлова Гаврилы Родионова [12]
15 | Козлов Абрам Родионов: 5 / 20 | крестьянин - сын Козлова Родиона Ларионова [3]
16 | Козлова Фекла: - / 28 | крестьянка - жена Козлова Абрама Родионова [15]
17 | Козлова Дарья Абрамова: - / 1 | крестьянка - дочь Козлова Абрама Родионова [15]
- Комментарий наборщика
- Имя в документе: Сиклитинья.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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