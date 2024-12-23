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Козлов Родион Ларионов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Козлов Родион Ларионов
Пол
муж
Номер записи
3327
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
156
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Козлова Лариона Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
32
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 627об-628
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 156
01 | Козлов Ларион Михайлов: 52 / 70 | крестьянин - глава
02 | Козлова Агрипина Ильина: - / 60 | крестьянка - жена Козлова Лариона Михайлова [1]
03 | Козлов Родион Ларионов: 32 / 50 | крестьянин - сын Козлова Лариона Михайлова [1]
04 | Козлова Агафья Михайлова: - / 52 | крестьянка - жена Козлова Родиона Ларионова [3]
05 | Козлова Ксения Родионова: - / 22 | крестьянка - дочь Козлова Родиона Ларионова [3]
06 | Козлова Дарья Родионова: - / 19,5 | крестьянка - дочь Козлова Родиона Ларионова [3]
07 | Козлова Синклитикия Родионова: - / 14 | крестьянка - дочь Козлова Родиона Ларионова [3]
08 | Козлов Семен Родионов: 19 / - | крестьянин - сын Козлова Родиона Ларионова [3]
09 | Козлова Анна Семенова: - / 12 | крестьянка - дочь Козлова Семена Родионова [8]
10 | Козлова Варвара Семенова: - / 2,5 | крестьянка - дочь Козлова Семена Родионова [8]
11 | Козлов Иван Семенов: - / 9,5 | крестьянин - сын Козлова Семена Родионова [8]
12 | Козлов Гавриил Родионов: 9 / 27 | крестьянин - сын Козлова Родиона Ларионова [3]
13 | Козлова Анна Корнеева: - / 30 | крестьянка - жена Козлова Гаврилы Родионова [12]
14 | Козлов Филипп Гаврилов: - / 4,5 | крестьянин - сын Козлова Гаврилы Родионова [12]
15 | Козлов Абрам Родионов: 5 / 20 | крестьянин - сын Козлова Родиона Ларионова [3]
16 | Козлова Фекла: - / 28 | крестьянка - жена Козлова Абрама Родионова [15]
17 | Козлова Дарья Абрамова: - / 1 | крестьянка - дочь Козлова Абрама Родионова [15]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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