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Блудов Гавриил Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Блудов Гавриил Петров
Пол
муж
Номер записи
3324
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
155
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
брат Блудова Корнея Петрова [1]
Возраст по прошлой РС
15
Причина выбытия
умер
Год убытия
1822
Год рождения вычисленный
1801
Год смерти
1822
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 627об-628
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 155
01 | Блудов Корней Петров: 28 / 46 | крестьянин - глава
02 | Блудова Зиновия Федорова: - / 48 | крестьянка - жена Блудова Корнея Петрова [1]
03 | Блудова Степанида Корнеева: - / 16 | крестьянка - дочь Блудова Корнея Петрова [1]
04 | Блудов Григорий Корнеев: 2 / - | крестьянин - сын Блудова Корнея Петрова [1]
05 | Блудов Николай Корнеев: - / 10,5 | крестьянин - сын Блудова Корнея Петрова [1]
06 | Блудов Степан Петров: 24 / 42 | крестьянин - брат Блудова Корнея Петрова [1]
07 | Блудова Марфа Степанова: - / 22 | крестьянка - дочь Блудова Степана Петрова [6]
08 | Блудов Ефим Степанов: - / 11,5 | крестьянин - сын Блудова Степана Петрова [6]
09 | Блудов Гавриил Петров: 15 / - | крестьянин - брат Блудова Корнея Петрова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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