Блудов Григорий Корнеев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Блудов Григорий Корнеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3319
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 155
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Блудова Корнея Петрова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 2
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1820
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Год смерти
- 1820
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 627об-628
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 155
01 | Блудов Корней Петров: 28 / 46 | крестьянин - глава
02 | Блудова Зиновия Федорова: - / 48 | крестьянка - жена Блудова Корнея Петрова [1]
03 | Блудова Степанида Корнеева: - / 16 | крестьянка - дочь Блудова Корнея Петрова [1]
04 | Блудов Григорий Корнеев: 2 / - | крестьянин - сын Блудова Корнея Петрова [1]
05 | Блудов Николай Корнеев: - / 10,5 | крестьянин - сын Блудова Корнея Петрова [1]
06 | Блудов Степан Петров: 24 / 42 | крестьянин - брат Блудова Корнея Петрова [1]
07 | Блудова Марфа Степанова: - / 22 | крестьянка - дочь Блудова Степана Петрова [6]
08 | Блудов Ефим Степанов: - / 11,5 | крестьянин - сын Блудова Степана Петрова [6]
09 | Блудов Гавриил Петров: 15 / - | крестьянин - брат Блудова Корнея Петрова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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