Булдова Евдокия Григорьева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Булдова Евдокия Григорьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3312
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 154
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Булдова Григория Иванова [3]
- Возраст по текущей РС
- 0,5
- Год рождения вычисленный
- 1833
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 626об-627
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 154
01 | Булдов Иван Федоров: 58 / - | крестьянин - глава
02 | Булдов Иван Иванов: 36 / - | крестьянин - сын Булдова Ивана Федорова [1]
03 | Булдов Григорий Иванов: 12 / 30 | крестьянин - сын Булдова Ивана Иванова [2]
04 | Булдова Александра Гурьянова: - / 32 | крестьянка - жена Булдова Григория Иванова [3]
05 | Булдова Марина Григорьева: - / 10 | крестьянка - дочь Булдова Григория Иванова [3]
06 | Булдова Евдокия Григорьева: - / 0,5 | крестьянка - дочь Булдова Григория Иванова [3]
07 | Булдов Артемий Иванов: 9 / 27 | крестьянин - сын Булдова Ивана Иванова [2]
08 | Булдова Матрена Прокофьева: - / 23 | крестьянка - жена Булдова Артемия Иванова [7]
09 | Булдов Игнатий Иванов: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Булдова Ивана Иванова [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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