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Булдов Григорий Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Булдов Григорий Иванов
Пол
муж
Номер записи
3309
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
154
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Булдова Ивана Иванова [2]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 626об-627
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 154
01 | Булдов Иван Федоров: 58 / - | крестьянин - глава
02 | Булдов Иван Иванов: 36 / - | крестьянин - сын Булдова Ивана Федорова [1]
03 | Булдов Григорий Иванов: 12 / 30 | крестьянин - сын Булдова Ивана Иванова [2]
04 | Булдова Александра Гурьянова: - / 32 | крестьянка - жена Булдова Григория Иванова [3]
05 | Булдова Марина Григорьева: - / 10 | крестьянка - дочь Булдова Григория Иванова [3]
06 | Булдова Евдокия Григорьева: - / 0,5 | крестьянка - дочь Булдова Григория Иванова [3]
07 | Булдов Артемий Иванов: 9 / 27 | крестьянин - сын Булдова Ивана Иванова [2]
08 | Булдова Матрена Прокофьева: - / 23 | крестьянка - жена Булдова Артемия Иванова [7]
09 | Булдов Игнатий Иванов: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Булдова Ивана Иванова [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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