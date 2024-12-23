Морозова Ксения Яковлева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Морозова Ксения Яковлева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3299
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 153
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Морозова Степана Абрамова [3]
- Возраст по текущей РС
- 29
- Год рождения вычисленный
- 1805
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 626об-627
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 153
01 | Морозов Андрей Андреев: 58 / 71 | крестьянин - глава
02 | Морозова Марфа Абрамова: - / 22 | крестьянка - внучка Морозова Андрея Андреева [1]
03 | Морозов Степан Абрамов: 11 / 29 | крестьянин - внук Морозова Андрея Андреева [1]
04 | Морозова Ксения Яковлева: - / 29 | крестьянка - жена Морозова Степана Абрамова [3]
05 | Морозов Михаил Степанов: - / 5,5 | крестьянин - сын Морозова Степана Абрамова [3]
06 | Морозов Андрей Степанов: - / 2,5 | крестьянин - сын Морозова Степана Абрамова [3]
07 | Морозов Семен Андреев: 30 / 48 | крестьянин - сын Морозова Андрея Андреева [1]
08 | Морозова Мавра Семенова: - / 18,5 | крестьянка - дочь Морозова Семена Андреева [7]
09 | Морозов Иван Семенов: 8 / - | крестьянин - сын Морозова Семена Андреева [7]
10 | Морозов Малафей Семенов: 6 / 24 | крестьянин - сын Морозова Семена Андреева [7]
11 | Морозова Татьяна Иванова: - / 6 | крестьянка - дочь Морозова Ивана Семенова [9]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1858 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.363об-364: двор №142).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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