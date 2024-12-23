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Морозов Степан Абрамов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Морозов Степан Абрамов
Пол
муж
Номер записи
3298
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
153
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
внук Морозова Андрея Андреева [1]
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
29
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 626об-627
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 153
01 | Морозов Андрей Андреев: 58 / 71 | крестьянин - глава
02 | Морозова Марфа Абрамова: - / 22 | крестьянка - внучка Морозова Андрея Андреева [1]
03 | Морозов Степан Абрамов: 11 / 29 | крестьянин - внук Морозова Андрея Андреева [1]
04 | Морозова Ксения Яковлева: - / 29 | крестьянка - жена Морозова Степана Абрамова [3]
05 | Морозов Михаил Степанов: - / 5,5 | крестьянин - сын Морозова Степана Абрамова [3]
06 | Морозов Андрей Степанов: - / 2,5 | крестьянин - сын Морозова Степана Абрамова [3]
07 | Морозов Семен Андреев: 30 / 48 | крестьянин - сын Морозова Андрея Андреева [1]
08 | Морозова Мавра Семенова: - / 18,5 | крестьянка - дочь Морозова Семена Андреева [7]
09 | Морозов Иван Семенов: 8 / - | крестьянин - сын Морозова Семена Андреева [7]
10 | Морозов Малафей Семенов: 6 / 24 | крестьянин - сын Морозова Семена Андреева [7]
11 | Морозова Татьяна Иванова: - / 6 | крестьянка - дочь Морозова Ивана Семенова [9]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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