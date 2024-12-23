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Ященкова Прасковья Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ященкова Прасковья Иванова
Пол
жен
Номер записи
3295
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
152
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Ященкова Ивана Семенова [2]
Возраст по текущей РС
0,5
Год рождения вычисленный
1833
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 626об-627
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 152
01 | Ященков Семен Иванов: 45 / - | крестьянин - глава
02 | Ященков Иван Семенов: 14 / 32 | крестьянин - сын Ященкова Семена Иванова [1]
03 | Ященкова Неонила: - / 27 | крестьянка - жена Ященкова Ивана Семенова [2]
04 | Ященкова Прасковья Иванова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Ященкова Ивана Семенова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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