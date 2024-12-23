Ященкова Неонила
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Ященкова Неонила
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3294
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 152
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена Ященкова Ивана Семенова [2]
- Возраст по текущей РС
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1807
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 626об-627
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 152
01 | Ященков Семен Иванов: 45 / - | крестьянин - глава
02 | Ященков Иван Семенов: 14 / 32 | крестьянин - сын Ященкова Семена Иванова [1]
03 | Ященкова Неонила: - / 27 | крестьянка - жена Ященкова Ивана Семенова [2]
04 | Ященкова Прасковья Иванова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Ященкова Ивана Семенова [2]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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