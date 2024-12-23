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Ященков Иван Семенов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ященков Иван Семенов
Пол
муж
Номер записи
3293
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
152
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Ященкова Семена Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 626об-627
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 152
01 | Ященков Семен Иванов: 45 / - | крестьянин - глава
02 | Ященков Иван Семенов: 14 / 32 | крестьянин - сын Ященкова Семена Иванова [1]
03 | Ященкова Неонила: - / 27 | крестьянка - жена Ященкова Ивана Семенова [2]
04 | Ященкова Прасковья Иванова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Ященкова Ивана Семенова [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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