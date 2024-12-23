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Баженов Михаил Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Баженов Михаил Алексеев
Пол
муж
Номер записи
3289
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
151
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Баженова Алексея Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
19
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 625об-626
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 151
01 | Баженов Алексей Иванов: 50 / 68 | крестьянин - глава
02 | Баженова Акулина Яковлева: - / 51 | крестьянка - жена Баженова Алексея Иванова [1]
03 | Баженова Мария Алексеева: - / 14 | крестьянка - дочь Баженова Алексея Иванова [1]
04 | Баженов Михаил Алексеев: 19 / 37 | крестьянин - сын Баженова Алексея Иванова [1]
05 | Баженова Варвара Григорьева: - / 40 | крестьянка - жена Баженова Михаила Алексеева [4]
06 | Баженов Семен Михайлов: - / 14,5 | крестьянин - сын Баженова Михаила Алексеева [4]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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