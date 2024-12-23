Баженова Мария Алексеева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Баженова Мария Алексеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3288
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 151
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- дочь Баженова Алексея Иванова [1]
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1820
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 625об-626
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 151
01 | Баженов Алексей Иванов: 50 / 68 | крестьянин - глава
02 | Баженова Акулина Яковлева: - / 51 | крестьянка - жена Баженова Алексея Иванова [1]
03 | Баженова Мария Алексеева: - / 14 | крестьянка - дочь Баженова Алексея Иванова [1]
04 | Баженов Михаил Алексеев: 19 / 37 | крестьянин - сын Баженова Алексея Иванова [1]
05 | Баженова Варвара Григорьева: - / 40 | крестьянка - жена Баженова Михаила Алексеева [4]
06 | Баженов Семен Михайлов: - / 14,5 | крестьянин - сын Баженова Михаила Алексеева [4]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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