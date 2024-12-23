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Баженов Гавриил Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Баженов Гавриил Васильев
Пол
муж
Номер записи
3280
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
150
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Баженова Василия Петрова [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 625об-626
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 150
01 | Баженов Василий Петров: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Баженова Татьяна Михайлова: - / 51 | крестьянка - жена Баженова Василия Петрова [1]
03 | Баженов Гавриил Васильев: 10 / 28 | крестьянин - сын Баженова Василия Петрова [1]
04 | Баженова Устиния Иванова: - / 30 | крестьянка - жена Баженова Гаврилы Васильева [3]
05 | Баженова Евдокия Гаврилова: - / 8 | крестьянка - дочь Баженова Гаврилы Васильева [3]
06 | Баженов Иван Гаврилов: - / 10,5 | крестьянин - сын Баженова Гаврилы Васильева [3]
07 | Баженов Григорий Васильев: - / 16,5 | крестьянин - сын Баженова Василия Петрова [1]
08 | Баженов Василий Васильев: - / 12,5 | крестьянин - сын Баженова Василия Петрова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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