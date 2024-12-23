Баженов Василий Петров
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Баженов Василий Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3278
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 150
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 39
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1830
- Год рождения вычисленный
- 1777
- Год смерти
- 1830
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 625об-626
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 150
01 | Баженов Василий Петров: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Баженова Татьяна Михайлова: - / 51 | крестьянка - жена Баженова Василия Петрова [1]
03 | Баженов Гавриил Васильев: 10 / 28 | крестьянин - сын Баженова Василия Петрова [1]
04 | Баженова Устиния Иванова: - / 30 | крестьянка - жена Баженова Гаврилы Васильева [3]
05 | Баженова Евдокия Гаврилова: - / 8 | крестьянка - дочь Баженова Гаврилы Васильева [3]
06 | Баженов Иван Гаврилов: - / 10,5 | крестьянин - сын Баженова Гаврилы Васильева [3]
07 | Баженов Григорий Васильев: - / 16,5 | крестьянин - сын Баженова Василия Петрова [1]
08 | Баженов Василий Васильев: - / 12,5 | крестьянин - сын Баженова Василия Петрова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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