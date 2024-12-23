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Баженов Роман Матвеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Баженов Роман Матвеев
Пол
муж
Номер записи
3277
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
149
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Баженова Матвея Сергеева [1]
Возраст по прошлой РС
0,5
Возраст по текущей РС
18,5
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 625об-626
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 149
01 | Баженов Матвей Сергеев: 30 / 48 | крестьянин - глава
02 | Баженова Федора Афанасьева: - / 48 | крестьянка - жена Баженова Матвея Сергеева [1]
03 | Баженова Марфа Матвеева: - / 13 | крестьянка - дочь Баженова Матвея Сергеева [1]
04 | Баженова Прасковья Иванова: - / 19 | крестьянка - племянница Баженова Матвея Сергеева [1]
05 | Баженов Роман Матвеев: 0,5 / 18,5 | крестьянин - сын Баженова Матвея Сергеева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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