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Баженова Марфа Матвеева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Баженова Марфа Матвеева
Пол
жен
Номер записи
3275
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
149
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Баженова Матвея Сергеева [1]
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1821
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 625об-626
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 149
01 | Баженов Матвей Сергеев: 30 / 48 | крестьянин - глава
02 | Баженова Федора Афанасьева: - / 48 | крестьянка - жена Баженова Матвея Сергеева [1]
03 | Баженова Марфа Матвеева: - / 13 | крестьянка - дочь Баженова Матвея Сергеева [1]
04 | Баженова Прасковья Иванова: - / 19 | крестьянка - племянница Баженова Матвея Сергеева [1]
05 | Баженов Роман Матвеев: 0,5 / 18,5 | крестьянин - сын Баженова Матвея Сергеева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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