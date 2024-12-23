Баженова Федора Афанасьева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Баженова Федора Афанасьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3274
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 149
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Баженова Матвея Сергеева [1]
- Возраст по текущей РС
- 48
- Год рождения вычисленный
- 1786
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 625об-626
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 149
01 | Баженов Матвей Сергеев: 30 / 48 | крестьянин - глава
02 | Баженова Федора Афанасьева: - / 48 | крестьянка - жена Баженова Матвея Сергеева [1]
03 | Баженова Марфа Матвеева: - / 13 | крестьянка - дочь Баженова Матвея Сергеева [1]
04 | Баженова Прасковья Иванова: - / 19 | крестьянка - племянница Баженова Матвея Сергеева [1]
05 | Баженов Роман Матвеев: 0,5 / 18,5 | крестьянин - сын Баженова Матвея Сергеева [1]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.62об-63: двор №166).
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