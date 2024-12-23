Роденков Петр Лазарев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Роденков Петр Лазарев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3270
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 148
- Номер в семье/дворе
- 11
- Родственная связь
- сын Роденкова Лазаря Харитонова [9]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1827
- Возраст по текущей РС
- 6,5
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 624об-625
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 148
01 | Роденков Яков Михайлов: 71 / - | крестьянин - глава
02 | Роденков Харитон Алексеев: 30 / - | крестьянин - сын Роденкова Якова Михайлова [1]
03 | Роденкова Мария Семенова: - / 47 | крестьянка - жена Роденкова Харитона Алексеева [2]
04 | Роденкова Дарья Харитонова: - / 17 | крестьянка - дочь Роденкова Харитона Алексеева [2]
05 | Роденков Матвей Харитонов: 13 / 31 | крестьянин - сын Роденкова Харитона Алексеева [2]
06 | Роденкова Васса Афанасьева: - / 30 | крестьянка - жена Роденкова Матвея Харитонова [5]
07 | Роденков Павел Матвеев: - / 8,5 | крестьянин - сын Роденкова Матвея Харитонова [5]
08 | Роденков Иван Матвеев: - / 0,5 | крестьянин - сын Роденкова Матвея Харитонова [5]
09 | Роденков Лазарь Харитонов: 7 / 25 | крестьянин - сын Роденкова Харитона Алексеева [2]
10 | Роденкова Прасковья: - / 22 | крестьянка - жена Роденкова Лазаря Харитонова [9]
11 | Роденков Петр Лазарев: - / 6,5 | крестьянин - сын Роденкова Лазаря Харитонова [9]
12 | Роденков Трофим Харитонов: 4 / 22 | крестьянин - сын Роденкова Харитона Алексеева [2]
13 | Роденков Никандр Харитонов: - / 15,5 | крестьянин - сын Роденкова Харитона Алексеева [2]
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