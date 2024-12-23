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Роденков Матвей Харитонов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Роденков Матвей Харитонов
Пол
муж
Номер записи
3264
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
148
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Роденкова Харитона Алексеева [2]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1803
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 624об-625
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 148
01 | Роденков Яков Михайлов: 71 / - | крестьянин - глава
02 | Роденков Харитон Алексеев: 30 / - | крестьянин - сын Роденкова Якова Михайлова [1]
03 | Роденкова Мария Семенова: - / 47 | крестьянка - жена Роденкова Харитона Алексеева [2]
04 | Роденкова Дарья Харитонова: - / 17 | крестьянка - дочь Роденкова Харитона Алексеева [2]
05 | Роденков Матвей Харитонов: 13 / 31 | крестьянин - сын Роденкова Харитона Алексеева [2]
06 | Роденкова Васса Афанасьева: - / 30 | крестьянка - жена Роденкова Матвея Харитонова [5]
07 | Роденков Павел Матвеев: - / 8,5 | крестьянин - сын Роденкова Матвея Харитонова [5]
08 | Роденков Иван Матвеев: - / 0,5 | крестьянин - сын Роденкова Матвея Харитонова [5]
09 | Роденков Лазарь Харитонов: 7 / 25 | крестьянин - сын Роденкова Харитона Алексеева [2]
10 | Роденкова Прасковья: - / 22 | крестьянка - жена Роденкова Лазаря Харитонова [9]
11 | Роденков Петр Лазарев: - / 6,5 | крестьянин - сын Роденкова Лазаря Харитонова [9]
12 | Роденков Трофим Харитонов: 4 / 22 | крестьянин - сын Роденкова Харитона Алексеева [2]
13 | Роденков Никандр Харитонов: - / 15,5 | крестьянин - сын Роденкова Харитона Алексеева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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