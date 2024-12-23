Ноздрин Михаил Осипов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Ноздрин Михаил Осипов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3257
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 147
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Ноздрина Осипа Григорьева [4]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1818
- Возраст по текущей РС
- 15,5
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 624об-625
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 147
01 | Ноздрин Григорий Андреев: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Ноздрина Марфа Никифорова: - / 57 | крестьянка - жена Ноздрина Григория Андреева [1]
03 | Ноздрина Феодосия Григорьева: - / 25 | крестьянка - дочь Ноздрина Григория Андреева [1]
04 | Ноздрин Осип Григорьев: 25 / 43 | крестьянин - сын Ноздрина Григория Андреева [1]
05 | Ноздрина Прасковья Антонова: - / 42 | крестьянка - жена Ноздрина Осипа Григорьева [4]
06 | Ноздрин Михаил Осипов: - / 15,5 | крестьянин - сын Ноздрина Осипа Григорьева [4]
07 | Ноздрина Евфимия Осипова: - / 19 | крестьянка - дочь Ноздрина Осипа Григорьева [4]
08 | Ноздрина Анна Осипова: - / 1 | крестьянка - дочь Ноздрина Осипа Григорьева [4]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.