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Ноздрин Осип Григорьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ноздрин Осип Григорьев
Пол
муж
Номер записи
3255
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
147
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Ноздрина Григория Андреева [1]
Возраст по прошлой РС
25
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 624об-625
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 147
01 | Ноздрин Григорий Андреев: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Ноздрина Марфа Никифорова: - / 57 | крестьянка - жена Ноздрина Григория Андреева [1]
03 | Ноздрина Феодосия Григорьева: - / 25 | крестьянка - дочь Ноздрина Григория Андреева [1]
04 | Ноздрин Осип Григорьев: 25 / 43 | крестьянин - сын Ноздрина Григория Андреева [1]
05 | Ноздрина Прасковья Антонова: - / 42 | крестьянка - жена Ноздрина Осипа Григорьева [4]
06 | Ноздрин Михаил Осипов: - / 15,5 | крестьянин - сын Ноздрина Осипа Григорьева [4]
07 | Ноздрина Евфимия Осипова: - / 19 | крестьянка - дочь Ноздрина Осипа Григорьева [4]
08 | Ноздрина Анна Осипова: - / 1 | крестьянка - дочь Ноздрина Осипа Григорьева [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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