Ноздрина Марфа Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНоздрина Марфа Никифорова

Ноздрина Марфа Никифорова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ноздрина Марфа Никифорова
Пол
жен
Номер записи
3253
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
147
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Ноздрина Григория Андреева [1]
Возраст по текущей РС
57
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 624об-625
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 147
01 | Ноздрин Григорий Андреев: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Ноздрина Марфа Никифорова: - / 57 | крестьянка - жена Ноздрина Григория Андреева [1]
03 | Ноздрина Феодосия Григорьева: - / 25 | крестьянка - дочь Ноздрина Григория Андреева [1]
04 | Ноздрин Осип Григорьев: 25 / 43 | крестьянин - сын Ноздрина Григория Андреева [1]
05 | Ноздрина Прасковья Антонова: - / 42 | крестьянка - жена Ноздрина Осипа Григорьева [4]
06 | Ноздрин Михаил Осипов: - / 15,5 | крестьянин - сын Ноздрина Осипа Григорьева [4]
07 | Ноздрина Евфимия Осипова: - / 19 | крестьянка - дочь Ноздрина Осипа Григорьева [4]
08 | Ноздрина Анна Осипова: - / 1 | крестьянка - дочь Ноздрина Осипа Григорьева [4]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.60об-61: двор №162).
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.