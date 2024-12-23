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Мокрецов Матвей Андреев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мокрецов Матвей Андреев
Пол
муж
Номер записи
3247
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
146
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
брат Мокрецова Федора Андреева [1]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
46
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 624об-625
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 146
01 | Мокрецов Федор Андреев: 34 / - | крестьянин - глава
02 | Мокрецова Устиния Петрова: - / 52 | крестьянка - жена Мокрецова Федора Андреева [1]
03 | Мокрецов Михаил Федоров: 10 / - | крестьянин - сын Мокрецова Федора Андреева [1]
04 | Мокрецова Евдокия Васильева: - / 30 | крестьянка - жена Мокрецова Михаила Федорова [3]
05 | Мокрецова Наталья Михайлова: - / 5,5 | крестьянка - дочь Мокрецова Михаила Федорова [3]
06 | Мокрецова Татьяна Михайлова: - / 3 | крестьянка - дочь Мокрецова Михаила Федорова [3]
07 | Мокрецов Семен Андреев: 21 / 39 | крестьянин - брат Мокрецова Федора Андреева [1]
08 | Мокрецова Агафья Андреева: - / 38 | крестьянка - жена Мокрецова Семена Андреева [7]
09 | Мокрецова Прасковья: - / 12 | крестьянка - приемная дочь Мокрецова Семена Андреева [7]
10 | Мокрецов Абрам Семенов: - / 13,5 | крестьянин - сын Мокрецова Семена Андреева [7]
11 | Мокрецов Матвей Андреев: 28 / 46 | крестьянин - брат Мокрецова Федора Андреева [1]
12 | Мокрецова Анна Леонтьева: - / 44 | крестьянка - жена Мокрецова Матвея Андреева [11]
13 | Мокрецова Прасковья Матвеева: - / 10 | крестьянка - дочь Мокрецова Матвея Андреева [11]
14 | Мокрецова Екатерина Матвеева: - / 6 | крестьянка - дочь Мокрецова Матвея Андреева [11]
15 | Мокрецов Михаил Матвеев: - / 8,5 | крестьянин - сын Мокрецова Матвея Андреева [11]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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