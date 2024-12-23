Мокрецова Прасковья
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мокрецова Прасковья
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3245
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 146
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- приемная дочь Мокрецова Семена Андреева [7]
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1822
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 624об-625
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 146
01 | Мокрецов Федор Андреев: 34 / - | крестьянин - глава
02 | Мокрецова Устиния Петрова: - / 52 | крестьянка - жена Мокрецова Федора Андреева [1]
03 | Мокрецов Михаил Федоров: 10 / - | крестьянин - сын Мокрецова Федора Андреева [1]
04 | Мокрецова Евдокия Васильева: - / 30 | крестьянка - жена Мокрецова Михаила Федорова [3]
05 | Мокрецова Наталья Михайлова: - / 5,5 | крестьянка - дочь Мокрецова Михаила Федорова [3]
06 | Мокрецова Татьяна Михайлова: - / 3 | крестьянка - дочь Мокрецова Михаила Федорова [3]
07 | Мокрецов Семен Андреев: 21 / 39 | крестьянин - брат Мокрецова Федора Андреева [1]
08 | Мокрецова Агафья Андреева: - / 38 | крестьянка - жена Мокрецова Семена Андреева [7]
09 | Мокрецова Прасковья: - / 12 | крестьянка - приемная дочь Мокрецова Семена Андреева [7]
10 | Мокрецов Абрам Семенов: - / 13,5 | крестьянин - сын Мокрецова Семена Андреева [7]
11 | Мокрецов Матвей Андреев: 28 / 46 | крестьянин - брат Мокрецова Федора Андреева [1]
12 | Мокрецова Анна Леонтьева: - / 44 | крестьянка - жена Мокрецова Матвея Андреева [11]
13 | Мокрецова Прасковья Матвеева: - / 10 | крестьянка - дочь Мокрецова Матвея Андреева [11]
14 | Мокрецова Екатерина Матвеева: - / 6 | крестьянка - дочь Мокрецова Матвея Андреева [11]
15 | Мокрецов Михаил Матвеев: - / 8,5 | крестьянин - сын Мокрецова Матвея Андреева [11]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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