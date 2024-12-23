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Черненкова Ирина Николаева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Черненкова Ирина Николаева
Пол
жен
Номер записи
3235
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
145
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Черненкова Николая Петрова [3]
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 623об-624
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 145
01 | Черненков Василий Прокофьев: 27 / - | крестьянин - глава
02 | Черненков Корнила Васильев: 2 / - | крестьянин - сын Черненкова Василия Прокофьева [1]
03 | Черненков Николай Петров: - / - | крестьянин - зять Черненкова Василия Прокофьева [1]
04 | Черненкова Марфа: - / 27 | крестьянка - жена Черненкова Николая Петрова [3]
05 | Черненкова Ирина Николаева: - / 9 | крестьянка - дочь Черненкова Николая Петрова [3]
06 | Черненкова Анна: - / 9 | крестьянка - падчерица Черненкова Николая Петрова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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