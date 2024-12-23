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Черненков Николай Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Черненков Николай Петров
Пол
муж
Номер записи
3233
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
145
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
зять Черненкова Василия Прокофьева [1]
Откуда прибыл
д. Поляна, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Год поступления
1819
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 623об-624
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 145
01 | Черненков Василий Прокофьев: 27 / - | крестьянин - глава
02 | Черненков Корнила Васильев: 2 / - | крестьянин - сын Черненкова Василия Прокофьева [1]
03 | Черненков Николай Петров: - / - | крестьянин - зять Черненкова Василия Прокофьева [1]
04 | Черненкова Марфа: - / 27 | крестьянка - жена Черненкова Николая Петрова [3]
05 | Черненкова Ирина Николаева: - / 9 | крестьянка - дочь Черненкова Николая Петрова [3]
06 | Черненкова Анна: - / 9 | крестьянка - падчерица Черненкова Николая Петрова [3]
Комментарий наборщика
Текст с возрастом уходит в переплет.
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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