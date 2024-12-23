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Клыков Гурьян Максимов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Клыков Гурьян Максимов
Пол
муж
Номер записи
3228
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
144
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Клыкова Максима Васильева [3]
Возраст по прошлой РС
0,5
Возраст по текущей РС
18,5
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 623об-624
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 144
01 | Клыков Василий Осипов: 59 / - | крестьянин - глава
02 | Клыков Дмитрий Васильев: 38 / - | крестьянин - сын Клыкова Василия Осипова [1]
03 | Клыков Максим Васильев: 31 / 49 | крестьянин - сын Клыкова Василия Осипова [1]
04 | Клыкова Фекла Яковлева: - / 44 | крестьянка - жена Клыкова Максима Васильева [3]
05 | Клыкова Ксения Максимова: - / 22,5 | крестьянка - дочь Клыкова Максима Васильева [3]
06 | Клыков Андрей Максимов: 10 / - | крестьянин - сын Клыкова Максима Васильева [3]
07 | Клыков Макар Максимов: 8 / - | крестьянин - сын Клыкова Максима Васильева [3]
08 | Клыков Гурьян Максимов: 0,5 / 18,5 | крестьянин - сын Клыкова Максима Васильева [3]
09 | Клыков Иван Максимов: - / 17 | крестьянин - сын Клыкова Максима Васильева [3]
10 | Клыков Зиновий Андреев: - / 8 | крестьянин - внук Клыкова Максима Васильева [3]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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