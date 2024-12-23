Клыкова Фекла Яковлева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Клыкова Фекла Яковлева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3224
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 144
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Клыкова Максима Васильева [3]
- Возраст по текущей РС
- 44
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 623об-624
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 144
01 | Клыков Василий Осипов: 59 / - | крестьянин - глава
02 | Клыков Дмитрий Васильев: 38 / - | крестьянин - сын Клыкова Василия Осипова [1]
03 | Клыков Максим Васильев: 31 / 49 | крестьянин - сын Клыкова Василия Осипова [1]
04 | Клыкова Фекла Яковлева: - / 44 | крестьянка - жена Клыкова Максима Васильева [3]
05 | Клыкова Ксения Максимова: - / 22,5 | крестьянка - дочь Клыкова Максима Васильева [3]
06 | Клыков Андрей Максимов: 10 / - | крестьянин - сын Клыкова Максима Васильева [3]
07 | Клыков Макар Максимов: 8 / - | крестьянин - сын Клыкова Максима Васильева [3]
08 | Клыков Гурьян Максимов: 0,5 / 18,5 | крестьянин - сын Клыкова Максима Васильева [3]
09 | Клыков Иван Максимов: - / 17 | крестьянин - сын Клыкова Максима Васильева [3]
10 | Клыков Зиновий Андреев: - / 8 | крестьянин - внук Клыкова Максима Васильева [3]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.60об-61: двор №163).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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